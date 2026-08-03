У квітні 2026 року до каратиста Станіслава Горуни повернулася бронзова медаль Олімпіади-2020 , яку він продав після початку повномасштабної війни в Україні.

Спортсмен виставив свою нагороду на благодійний аукціон. Метою продажу був збір коштів на підтримку наших військових та гуманітарні потреби України.

Медаль придбав за 20,5 тисячі доларів японський меценат, який планував повернути її після завершення війни, але через тривале вторгнення було ухвалено рішення передати нагороду раніше.

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У розмові з журналістом NV Горуна розповів, коли почав готуватися до повернення медалі, яким було офіційне вручення та де зараз зберігає нагороду.

— Станіславе, якими були емоції, коли дізналися, що нагорода повертається до вас?

Дізнався я раніше, що її повернуть. За пів року до цього ми почали планувати поїздку, вибирати дати, погоджувати порядок, як це все зробити. А повернули безпосередньо неофіційно, неформально. Мене запросили на вечерю додому. Я познайомився з сім'єю мецената, навіть із сусідами, ще з друзями. Там, у домі, мені і вручили медаль.

А офіційне вручення було вже в спортзалі, в додзьо. У того чоловіка дочка займається карате, і я проводив у тому клубі тренування. І мені офіційно діти того спортзалу вручили медаль. Тому що той чоловік — японський меценат, — вирішив бути анонімним, не хотів слави, популярності і публічності. Навіть у клубі не знали, хто з батьків купив медаль — лише тренер. Офіційно від клубу мені її і вручили.

— Коли продавали медаль, були точно впевнені, що вона повернеться до вас?

Так. Це ж була наша ціль.

— Але планували після війни. Чому не дочекалися?

Це японця треба питати. Але не зрозуміло, коли війна закінчиться. Вони вирішили не тримати довше — і так чотири роки вона була у нього. Думали, що війна швидше закінчиться, був озвучений дедлайн — після війни. Але зараз кінця не видно, тому вирішили віддати.

Первинна мотивація була викупити медаль, щоб вона не пропала і щоб повернути її мені. Це благородний вчинок.

— Коли він вирішив віддати медаль, сам вам подзвонив чи це вже ваша команда спілкувалася з ним про це?

Хтось запитав у мене контакт японця, здається, журналісти. Я написав йому, запитав, чи можна дати контакт — він дозволив. І тоді вже почали обговорювати, чи можу приїхати, щоб вони віддали медаль.

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— Де зараз буде зберігатися нагорода?

У мене є медальниця, де всі мої медалі за кар'єру. І ця олімпійська тепер теж там буде. Я фактично заповнив колекцію основних нагород: чемпіонат світу, Європи, Європейські ігри, Всесвітні ігри й Олімпійські ігри. Для цих п’яти медалей, можливо, зроблю окреме місце.

— А як виглядає зараз медаль? Бо після Олімпіади-2024 у багатьох потріскалася фарба.

Ні, фарба не потріскалася, але медаль у подряпинах. Вона ще була подряпана в перші місяці після того, як я повернувся з Токіо. Всі хотіли потримати її в руках, покрутити — десь падала, десь терлася. Це нормально. Народна медаль, не виставкова. І тепер вона має ще більшу історію і значення — не лише спортивна. Можна сказати, медаль — учасник бойових дій.

Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

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