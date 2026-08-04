«У Японії все було дуже жорстко». Легендарний Горуна зізнався, чому не засмутився через перенесення Олімпіади-2020

Зірка українського карате Станіслав Горуна розповів про атмосферу на Олімпійських іграх-2020 під час пандемії.

У 2017 році спортсмен покинув роботу юриста, щоб повністю сконцентруватися на Іграх у Токіо, оскільки поставив собі за мету здобути олімпійську медаль. Однак через пандемію коронавірусу Олімпіаду довелося перенести на рік, що зовсім не розчарувало Горуну. Станіслав побачив у цьому можливість краще підготуватися до змагань.

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Також у розмові з журналістом NV багаторічний капітан збірної України розповів, у яких умовах проводилися Олімпійські ігри в Японії, де він завоював бронзову медаль у чоловічому куміте (вагова категорія до 75 кг).

— Олімпіаду-2020 перенесли на рік через ковід. Було розчарування?

Ні, навпаки. Це була можливість видихнути, відновитися і з новими силами завершити кваліфікацію. У нас ще залишалося два відбіркові турніри.

— Багато хто їде на Олімпіаду за атмосферою. А у вас були пусті трибуни, маски, тести. Не шкодуєте?

Шкода, звісно. Але моя ціль — не атмосфера, а результат. Я ніколи не займався «спортивним туризмом».

Хоча сама атмосфера Олімпіади — це щось унікальне. Закритий простір, олімпійське селище, де 10 тисяч спортсменів і тренерів. Всі заряджені, всі живуть своїми виступами. Це відчувається в повітрі. Увага всього світу прикута до цього місця. Це дуже сильний досвід для будь-якого спортсмена.

— Чи було таке, що спортсмени уникали один одного, щоб не заразитися?

Ні, я такого не бачив. Але знаю, що були спортсмени, які захворіли перед самим вильотом або вже в олімпійському селищі отримали позитивний тест. І це, звісно, дуже прикро.

— А ви боялися захворіти?

Ні, я взагалі про це не думав. Я перехворів до того, мав вакцини — одну і другу. Тому був спокійний.

Плюс у нас там ще був тренувальний табір. У Японії все було дуже жорстко організовано: з готелю — трансфер у спортзал, там порожньо, потренувалися — і назад у готель. От тільки так. Контакти були максимально обмежені, ми навіть ніде не гуляли. Тому за це не переживав.

Зазначимо, що карате було представлене лише на Олімпійських іграх-2020. Воно потрапило до програми завдяки праву країни-господарки — Японії — пропонувати нові види спорту для популяризації, але не стало постійною дисципліною Олімпіади.

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Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

Раніше ми писали, що олімпійський призер Горуна розповів, як через чотири роки повернув свою бронзу Токіо-2020.