«Купив машину і прогорів на стартапі». Олімпійський призер з України сказав, на що витратив призові за бронзу Токіо-2020

У 2021 році в Японії Горуна завоював бронзову медаль у чоловічому куміте (вагова категорія до 75 кг) й отримав 55 тисяч доларів призових.

У розмові з журналістом NV Станіслав зізнався, що частину цих грошей вклав у розробку маркетплейсу, однак прогорів на цьому проєкті.

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— Пригадаєте ніч перед своїми змаганнями? Могли спати?

Міг спати, але заснув пізніше. Постійно прокручував у голові нотатки. У мене по кожному супернику був свій аналіз — занотовував, як проти кого працювати.

І це не лише остання ніч — останні два тижні я постійно моделював різні ситуації, візуалізував поєдинки, сценарії, шукав рішення. Голова була цим зайнята кожну ніч.

— Що відчули, коли здобули бронзу?

Перша емоція — полегшення: «фух, нарешті це позаду». Друга — жорстке розчарування, бо я мріяв і заявляв про золото.

А третя — радість і розуміння, що це велика вдача. В умовах, у яких я готувався, це справді сильний результат. Я не був професійним спортсменом, не мав повноцінної системної підготовки. Тому це: полегшення, розчарування і потім радість від усвідомлення, що все могло взагалі не скластися.

— Це були найбільші призові у вашій кар'єрі?

Так, звичайно.

— Куди їх витратили?

Оновив автомобіль, а решту вклав у стартап, який прогорів.

— Розкажете детальніше?

Купив собі досвід. Ми хотіли запускати маркетплейс. Потім, коли зіткнулися з обліком товарів і модерацією контенту, почали розробляти свою CRM-систему.

Проблема в тому, що ми з обмеженим ресурсом замахнулися на дуже складні речі. Не мали ні достатнього досвіду, ні розуміння процесів, ні фінансів. Але вірили, що вийде. У підсумку — не вийшло. Зате отримали досвід і глибше розуміння, як це треба робити.

Зазначимо, що карате було представлене лише на Олімпійських іграх-2020. Воно потрапило до програми завдяки праву країни-господарки — Японії — пропонувати нові види спорту для популяризації, але не стало постійною дисципліною Олімпіади.

Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

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Раніше ми писали, що легендарний Горуна зізнався, чому не засмутивсячерез перенесення Олімпіади-2020.