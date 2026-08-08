«Москалі питали, чому така агресія». Олімпійський призер розповів про ставлення до росіян після 2014 року

Після анексії Криму та окупації частини Донецької та Луганської областей у 2014 році Горуна зізнався, що спортсмени жили у своєму середовищі, через що продовжували їздити до агресора на змагання, а усвідомлення приходило з часом.

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Цікаво, що вже після 24 лютого 2022 року деякі спортсмени з РФ писали йому та запитували, чому українці ненавидять їх.

Також в інтерв'ю NV Станіслав висловився про повернення росіян у міжнародний спорт та поєдинки з ними на татамі.

— Після 2014 року що змінилося у ставленні до росіян?

У команді ми це і так розуміли: з ними не має бути контактів. Москалі - піда**си. Але довгий час була певна двозначність — держави співіснували, був бізнес, транспорт, політика.

Ми, як спортсмени, жили у своєму середовищі і не завжди все усвідомлювали одразу. Тому так, їздили на змагання, перетиналися. Усвідомлення приходило з часом.

— Як зустріли повномасштабне вторгнення?

У ліжку. О четвертій ранку був дзвінок від командира — негайно прибути. Одягнувся і виїхав.

— Що було далі?

Отримали інструкції, що відбувається і що маємо робити. Перші місяці були в частині, готувалися до можливого наступу з боку Білорусі. Базувалися у Львові і чекали команди.

— Чи писали вам російські суперники? Хтось засуджував агресію?

Ні. Всі мовчали. Потім деякі писали в особисті, питали, чому така агресія до них. Але публічно ніхто нічого не говорив.

— Зараз росіян повертають до змагань. Як це пояснити?

Світу в цілому завжди було байдуже. А в окремих федераціях, думаю, є особисті інтереси. Це або корупція, або шантаж, або тиск.

Бо нічого не змінилося — Росія як була агресором, так і є. Але рішення про допуск приймаються.

— Чи зустрічалися з ними після 2022 року?

Так, зустрічалися. І на татамі теж. Такі бої значно принциповіші. Але вони намагаються нас уникати, розуміють нашу позицію.

— Вихід проти них додає тиску?

Так, морально тисне, але водночас заряджає — стаєш більш сфокусованим, агресивним, жорстким.

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Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

Раніше ми писали, що Станіслав Горуна покинув роботу заради Олімпіади в Токіо.