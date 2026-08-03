«Фінансуємо зі своєї кишені». Український призер Олімпіади виготовляє дрони для ЗСУ

За свій шлях Горуна здобув 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах, зокрема й бронзову медаль Олімпійських ігор-2020. У 2024 році українець виступив на своєму останньому турнірі, а зараз проводить майстер-класи.

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Також Станіслав разом із командою розробляє наземні дрони для допомоги українським бійцям, які боронять нашу землю від російських загарбників.

В інтерв'ю NV він розповів, хто залучений до розробки та чому команда свого часу була змушена відмовитися від концепції дрона-розміновувача.

— Ви офіційно завершили кар'єру в 2024 році?

Офіційно ще ні, але по суті так вийшло, що у 2024-му був мій останній турнір.

— Залишаєте варіант повернення?

Ні. Сторінку перегорнув. Треба рухатися далі. Є ностальгія — хочеться порухатися, побитися, показати красу карате. Зараз у мене максимальний досвід і розуміння, але немає мотивації інтенсивно тренуватися і повертатися у форму. Фокусуюся на інших речах.

— Часто надягаєте кімоно, виходите на татамі?

Коли проводжу майстер-класи — тоді й одягаю. А так навіть не тренуюся.

— Можливо, хочете піти в тренерство?

Я, по суті, вже тренер. Проводжу майстер-класи, маю онлайн-тренування, але я нетиповий тренер. Я залишаюся в спорті: у президії Української федерації карате, організовую свій турнір — Horunа Cup. Просто вже в іншій ролі.

— І як вам ця роль?

Подобається. Це інше — не можна порівнювати. Інша діяльність, інша винагорода. Перші 20 років я працював над собою і своїми амбіціями. А зараз працюю з колективом — це спільні цілі, розвиток, створення екосистеми, підсилення спільноти карате. І в цьому інша цінність.

— Це ваша основна діяльність чи ще десь працюєте?

Карате — основна, але є ще два проєкти. Один — разом із хлопцями розробляємо наземний дрон для допомоги нашим бійцям. Другий — комерційний, сервіс для передбачень.

— Можете трохи детальніше про дрон? Коли виникла ідея?

Ідея виникла давно. Ми вже зробили приблизно 15 різних ітерацій. Спочатку це мав бути дрон-розміновувач, але через складну конструкцію він не підходив для бездоріжжя. Важкі батареї не могли ефективно працювати, а дизельний мотор був би занадто шумним.

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Тому від цієї концепції відмовилися і перейшли до мобільної платформи з великою прохідністю, яка може нести навантаження і дистанційно керуватися. Ми почали це робити ще до того, як наземні дрони стали трендом.

— А до цього залучені тільки українці чи ще хтось з-за кордону?

Так, тільки українці. Тому ми так довго це розвиваємо — обмежений ресурс: і людський, і фінансовий, і виробничий. Але тим не менше, вже два роки цим займаємося. Кілька моделей передали військовим на тестування, і продовжуємо працювати.

— А фінансуєте це самі чи хтось допомагає?

Самі, зі своєї кишені. Я і мої партнери.

Раніше ми писали, що олімпійський призер Горуна розповів, як через чотири роки повернув свою бронзу Токіо-2020.