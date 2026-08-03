«Багато бився на вулиці». Зірка українського карате пояснив, як вуличний досвід допоміг виграти олімпійську медаль

У 2021 році в Японії Горуна завоював бронзову медаль у чоловічому куміте (вагова категорія до 75 кг) на Олімпійських іграх-2020. Але в дитинстві хлопець відвідував різні секції бойових мистецтв, щоб кудись спрямувати свою енергію.

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Також через часті вуличні бійки Станіслав мав мотивацію навчитися битися. Цікаво, що саме цей досвід він вважає одним із ключових у своєму успіху на татамі.

У розмові з журналістом NV Горуна також розповів, що ніколи не думав, що карате включать до програми Олімпійських ігор.

— Ви виросли у Львові. Розкажіть про своє дитинство і як відкрили для себе спорт?

Дитинство було прекрасне, без гаджетів. Прокидаєшся — і перше, про що думаєш, як вирватися на вулицю. Обходив усі сусідні квартири, питав, хто вийде. Було активне дитинство, постійно займався різними видами спорту. Ходив на різні секції — ті, що були ближче.

Було дзюдо кілька місяців, карате теж на кілька місяців. Хотів на футбол — не взяли, сказали, що замалий, ще й без батьків прийшов. Потім було тхеквондо, ходив кілька років. А потім знову потрапив у карате — сподобалися тренування, колектив, і там залишився.

Спочатку не було мотивації чогось досягати — просто хотів кудись дівати енергію, знайти друзів і навчитися битися. Це було банально, бо постійно виникали якісь бійки між хлопцями. Ми росли на фільмах про бойові мистецтва, тому дуже хотілося цього.

Згодом зрозумів, що є змагання, структура турнірів. Олімпійська медаль була мрією з самого початку, хоча карате тоді навіть близько не було до Олімпіади.

— А вірили, що карате колись стане олімпійським видом спорту?

Ні. Але у 2005 році є моє старе інтерв'ю, де я кажу, що буду олімпійським чемпіоном. Якби тоді це почули компетентні люди, покрутили б пальцем біля скроні. Карате було дуже далеко від Олімпіади, це здавалося нереальним. Але через 15 років ситуація змінилася.

— Потім часто застосовували навички карате в житті, на вулиці?

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Будь-який спорт розвиває мислення, координацію, швидкість реакції, впевненість. І це все так чи інакше застосовується. Це не означає, що каратист б'ється тільки технікою карате. Загалом спорт дуже розвиває.

Так, бився багато. Це і дало мені перевагу — мав досвід поза спортом. Коли виходиш на татамі проти умовного європейця, він може бути технічний, але психологічно слабший. Такі спортсмени не витримують тиску і стресу. А на Олімпіаді цього не пробачають — це довга і жорстка боротьба за рейтинг.

Зазначимо, що карате було представлене лише на Олімпійських іграх-2020. Воно потрапило до програми завдяки праву країни-господарки — Японії — пропонувати нові види спорту для популяризації, але не стало постійною дисципліною Олімпіади.

Нагадаємо, Горуна — один із найтитулованіших спортсменів України в карате. Він вигравав чемпіонат Європи 2021 року, став найкращим на Всесвітніх (2017 рік) та Європейських іграх у 2019 році. Загалом за свою кар'єру багаторічний капітан збірної України здобував 13 нагород на найпрестижніших міжнародних турнірах.

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