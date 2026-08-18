«Треба буде постежити». Дворазовий чемпіон НБА оцінив перспективи сина Кличка

Нещодавно Максим перейшов до команди Університету Східної Кароліни, яка грає в конференції American. До цього Кличко виступав у Франції за Монако U-21.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Пряма червона Медведенка запитали, чи будуть у найближчому майбутньому українці переходити до клубів НБА. Станіслав порадив поспостерігати за Максимом.

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«Чи будуть ще українці в НБА? Звичайно, будуть. По-перше, буде цікаво подивитися за Кличком-молодшим. Він зараз перейшов у американський коледж, буде там грати. Тобто за ним треба буде постежити — можливо, в нього там прострельне така історія.

А так, якщо молодше на декілька сходинок — поки я не бачу. Протягом десь трьох-чотирьох років — я б такий дав геп. Бо нижче покоління — скажемо так, поки не можна сказати на 100 відсотків, якого рівня це талант.

Десь уже в 16−17 можна десь буде сказати: «ОК, це талант рівня Євроліги чи рівня НБА» — по даних, по тому, як грає, як приймає рішення, яка техніка, яка фізика", — сказав Медведенко.

Нагадаємо, що Максим Кличко є сином мера Києва і колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Віталія Кличка.

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