Стриптизерки в Монреалі оголосили про страйк під час Гран-прі Формули-1 в Канаді

У своїй заяві SWAC вимагає скасування так званого «bar fee» — плати, яку стриптизерки змушені вносити за можливість працювати в клубах, а також офіційного статусу працівниць і безпечних умов праці, повідомляє The Athletic.

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SWAC планує провести акцію 23 травня — у день спринту та кваліфікації Гран-прі Монреаля. За словами організації, вікенд Формули-1 є «найбільш завантаженим» і «найприбутковішим періодом року» для місцевих клубів — торік етап у Монреалі відвідали рекордні 352 тисячі глядачів.

«Ми вважаємо, що Гран-прі — найкращий момент для страйку. Саме тоді клуби заробляють найбільше, і це наш шанс вдарити по їхніх доходах там, де це буде найболючіше», — йдеться у заяві.

Також у SWAC стверджують, що під час гоночного вікенду клуби підвищують збори для працівниць, вводять нові правила та штрафи, а умови праці стають гіршими через перевантаження закладів.

SWAC (Sex Work Autonomous Committee) — це неформальне об'єднання секс-працівниць і секс-працівників Монреаля, яке виступає за декриміналізацію секс-роботи та покращення умов праці. До організації входять представники різних сфер індустрії: працівниці стриптиз-клубів, масажних салонів, онлайн-платформ на кшталт OnlyFans, а також незалежні секс-працівники.

Раніше повідомлялося, що Кімі Антонеллі повторив досягнення 20-річної давності, вигравши дебютний Гран-прі в Китаї.