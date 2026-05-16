Стриптизерки в Монреалі оголосили про страйк під час Гран-прі Формули-1 в Канаді
У Монреалі пройде п’ятий етап сезону-2026 (Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo)
Автономний комітет секс-працівників Канади (SWAC) оголосив страйк напередодні етапу Формули-1, який відбудеться в Монреалі 22−24 травня.
У своїй заяві SWAC вимагає скасування так званого «bar fee» — плати, яку стриптизерки змушені вносити за можливість працювати в клубах, а також офіційного статусу працівниць і безпечних умов праці, повідомляє The Athletic.
SWAC планує провести акцію 23 травня — у день спринту та кваліфікації Гран-прі Монреаля. За словами організації, вікенд Формули-1 є «найбільш завантаженим» і «найприбутковішим періодом року» для місцевих клубів — торік етап у Монреалі відвідали рекордні 352 тисячі глядачів.
«Ми вважаємо, що Гран-прі — найкращий момент для страйку. Саме тоді клуби заробляють найбільше, і це наш шанс вдарити по їхніх доходах там, де це буде найболючіше», — йдеться у заяві.
Також у SWAC стверджують, що під час гоночного вікенду клуби підвищують збори для працівниць, вводять нові правила та штрафи, а умови праці стають гіршими через перевантаження закладів.
SWAC (Sex Work Autonomous Committee) — це неформальне об'єднання секс-працівниць і секс-працівників Монреаля, яке виступає за декриміналізацію секс-роботи та покращення умов праці. До організації входять представники різних сфер індустрії: працівниці стриптиз-клубів, масажних салонів, онлайн-платформ на кшталт OnlyFans, а також незалежні секс-працівники.
Раніше повідомлялося, що Кімі Антонеллі повторив досягнення 20-річної давності, вигравши дебютний Гран-прі в Китаї.