Дніпро втретє поспіль став чемпіоном України з баскетболу, обігравши Київ-Баскет у двох матчах

Дніпро здолав Київ-Баскет у другому матчі фінальної серії і виграв українську Суперлігу з баскетболу сезону 2025/26.

Фінальна серія тривала до двох перемог. У першому поєдинку Дніпро на домашньому майданчику здолав Київ-Баскет із рахунком 78:70.

Другий матч пройшов у Києві у четвер, 30 квітня. Дніпряни оформили чемпіонський титул завдяки перемозі з рахунком 60:50.

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Після першої половини зустрічі Київ-Баскет поступався з різницею у 12 очок, але у третій чверті повернувся у боротьбу і навіть вийшов уперед (46:45). Утім, вирішальну 10-хвилинку Дніпро упевнено виграв із рахунком 15:4.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став захисник Київ-Баскета Єгор Сушкін, який набрав 14 очок.

Суперліга-2025/26, фінальна серія, другий матч

Київ-Баскет — Дніпро — 50:60 (22:17, 3:20, 21:8, 4:15)

Дніпро виграв серію з рахунком 2−0

Для Дніпра це чемпіонство стало третім поспіль і четвертим за останні сім сезонів. На шляху до титулу команда Володимира Коваля програла лише два матчі у регулярному чемпіонаті (22−2), а плей-оф пройшла взагалі без поразок.

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