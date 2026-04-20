«Граємо не за тренера чи ще за когось». Михайлюк прокоментував повернення до збірної України після скандалу

Український баскетболіст клубу НБА Юта Джаз Святослав Михайлюк висловився про своє рішення зіграти за національну збірну в матчах відбору на ЧС-2027 цього літа.

Михайлюк востаннє виступав за Україну на чемпіонаті Європи 2022 року. Влітку минулого року головний тренер синьо-жовтих Айнарс Багатскіс заявив, що «деякі виродки не приїжджають у збірну», натякнувши на Михайлюка та інших представників України в НБА. Святослав публічно відповів Багатскісу, зазначивши, що через цей інцидент його повернення у збірну під орудою латвійського фахівця практично неможливе.

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В інтерв'ю Sport.ua Михайлюк заявив, що не приїхав у збірну минулого літа через поважну причину. За словами баскетболіста, він пояснив ситуацію у розмові з Багатскісом, однак все одно виникло непорозуміння.

«Це не була критика [від Багатскіса] — це було викривлене подання інформації зі сторони насамперед тренера, а потім і ФБУ. Ніхто не ігнорував виклик у збірну, і я це вже повторюю не вперше.

І це дуже принципова позиція, тому що для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну, і вислови про ігнорування збірної не відповідають жодній реальності. Я не хочу в черговий раз пережовувати цю ситуацію. Скажімо так, причина була дуже важлива, але найголовніше, що була чоловіча розмова з тренером, де начебто всі почули один одного. Але вийшло так, як вийшло. Неприємно, але треба рухатись далі", — сказав Михайлюк.

Захисник додав, що не обговорював з Багатскісом слова про «виродків», але має намір забути цю ситуацію, оскільки зосереджений на поверненні до збірної.

«Після цього розмови з тренером не було. Але в нас була хороша розмова з [президентом Федерації баскетболу України] Михайлом Бродським, ми все обговорили та домовилися про наші подальші кроки в збірній.

Стосовно образ навіть не хочу коментувати. Ще раз повторюся, неприємно, але потрібно рухатися далі. Ми граємо не за тренера чи ще за когось, ми граємо за збірну України і це найголовніше, це набагато більше і глибше, а все інше неважливо. Особливо в такий важкий час для нашої країни. До того ж в мене є і свої амбіції, я мрію зіграти зі збірною України на ще хоча б одному чемпіонаті світу і зроблю для цього все, що від мене залежить", — зазначив Михайлюк.

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У рамках відбору ЧС-2027 збірна України 2 липня проведе матч проти Грузії, а 5 липня зіграє з Данією. Наразі синьо-жовті мають шість очок після чотирьох турів і посідають друге місце в групі. Три найкращі команди групи вийдуть до другого етапу відбору, де зіграють із представниками квартету B (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія).

Турнірна таблиця групи А / Фото: Flashscore.ua

Раніше центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий оголосив про завершення кар'єри в національній команді.