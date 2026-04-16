«Я ще не на піку». 17-річна Онофрійчук пояснила, чому може стати олімпійською чемпіонкою у Лос-Анджелесі

16 квітня, 12:51
Таїсія Онофрійчук (Фото: Федерація художньої гімнастики/Марія Музиченко)

Таїсія Онофрійчук (Фото: Федерація художньої гімнастики/Марія Музиченко)

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук висловилася про свою кар'єру.

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За її словами, вона ще далека від своєї найкращої форми, а пік може припасти на Олімпіаду-2028 у США, що допоможе їй завоювати золоту медаль.

«Я час від часу відвідую там (у Німеччині - прим.) свою двоюрідну сестру та бабусю. У Києві ми часто потрапляємо під обстріли, і це дуже важко.

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Два роки тому в Парижі (на Олімпійських іграх 2024 року — прим.) я надто багато думала перед змаганнями і під час них. Я зрозуміла, що помилки треба виправляти відразу.

Я ще далека від піку своєї кар'єри. Саме тому через два роки я можу стати олімпійською чемпіонкою", — цитує Онофрійчук frankfurt26.

Зазначимо, що у 2025 році Таїсія стала чемпіонкою Європи у багатоборстві. Також вона завоювала дві бронзи на минулорічному чемпіонаті світу в Ріо.

Цікаво, що в січні цього року спортсменка отримала нагороду Зірка року за версією АСЖУ. А у березні Онофрійчук з рекордом завершила перший етап Кубка світу у Болгарії, завоювавши чотири медалі за етап.

Раніше переможниця етапу Кубка світу з біатлону Маріт Скоган оголосила про завершення кар'єри у 27 років.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук Олімпіада-2028

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