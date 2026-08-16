Друга медаль за день: Таїсія Онофрійчук здобула срібло на чемпіонаті світу з художньої гімнастики

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла друге місце у фіналі з булавами на чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2026 року.

18-річна спортсменка набрала за свій виступ 30,050 бала. Чемпіонкою світу стала Стіліана Ніколова з Болгарії, а бронзу здобула нейтральна гімнастка з російським паспортом Марія Борисова.

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Для Онофрійчук це друга медаль на ЧС-2026. Напередодні Таїсія виграла золото у фіналі з обручем, завоювавши дебютну нагороду на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Булави. Фінал

1. Стіліана Ніколова (Болгарія) — 30,150

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 30,050

3. Марія Борисова — 30,050

Нагадаємо, здобувши золото у вправах з обручем, Онофрічук принесла Україні першу перемогу на світових першостях із 2013 року. Востаннє це вдавалося Ганні Різатдіновій — також у вправах з обручем.

Раніше Онофрійчук виграла бронзу чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Перед цим Онофрійчук пояснила, чому може стати олімпійською чемпіонкою у Лос-Анджелесі.

Повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.