Друга медаль за день: Таїсія Онофрійчук здобула срібло на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук (Фото: НОК України)
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук посіла друге місце у фіналі з булавами на чемпіонаті світу з художньої гімнастики 2026 року.
18-річна спортсменка набрала за свій виступ 30,050 бала. Чемпіонкою світу стала Стіліана Ніколова з Болгарії, а бронзу здобула нейтральна гімнастка з російським паспортом Марія Борисова.
Для Онофрійчук це друга медаль на ЧС-2026. Напередодні Таїсія виграла золото у фіналі з обручем, завоювавши дебютну нагороду на чемпіонатах світу.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Булави. Фінал
1. Стіліана Ніколова (Болгарія) — 30,150
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 30,050
3. Марія Борисова — 30,050
Нагадаємо, здобувши золото у вправах з обручем, Онофрічук принесла Україні першу перемогу на світових першостях із 2013 року. Востаннє це вдавалося Ганні Різатдіновій — також у вправах з обручем.
Раніше Онофрійчук виграла бронзу чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Перед цим Онофрійчук пояснила, чому може стати олімпійською чемпіонкою у Лос-Анджелесі.
Повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.