Уперше за 13 років: Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики (Фото: Федерація художньої гімнастики України)
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у фіналі з обручем на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
18-річна спортсменка вийшла до фіналу, посівши сьоме місце у кваліфікації.
У фіналі Онофрійчук посіла перше місце — за підсумками виступів українка набрала 30,700 бала.
Срібною призеркою чемпіонату світу стала італійка Софія Раффаелі, а трійку призерок замкнула Дар’я Варфоломеєв із Німеччини.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Обруч. Фінал.
- Таїсія Онофрійчук (Україна) — 30,700
- Софія Раффаелі (Італія) — 30,500
- Дар’я Варфоломеєв (Німеччина) — 30,400
Варто зазначити, що це перша золота медаль у кар'єрі Онофрійчук на чемпіонатах світу. Наступним фіналом для Онофрійчук стане виступ у вправі з булавами.
Це перше золото для України в особистих змаганнях на чемпіонатах світу з 2013 року. Тоді у вправах із обручем перемогла Ганна Різатдінова.
Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.