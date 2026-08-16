Уперше за 13 років: Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у фіналі з обручем на чемпіонаті світу з художньої гімнастики

18-річна спортсменка вийшла до фіналу, посівши сьоме місце у кваліфікації.

У фіналі Онофрійчук посіла перше місце — за підсумками виступів українка набрала 30,700 бала.

Реклама

Срібною призеркою чемпіонату світу стала італійка Софія Раффаелі, а трійку призерок замкнула Дар’я Варфоломеєв із Німеччини.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Обруч. Фінал.

Таїсія Онофрійчук (Україна) — 30,700 Софія Раффаелі (Італія) — 30,500 Дар’я Варфоломеєв (Німеччина) — 30,400

Варто зазначити, що це перша золота медаль у кар'єрі Онофрійчук на чемпіонатах світу. Наступним фіналом для Онофрійчук стане виступ у вправі з булавами.

Читайте також: Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту

Це перше золото для України в особистих змаганнях на чемпіонатах світу з 2013 року. Тоді у вправах із обручем перемогла Ганна Різатдінова.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.