Уперше за 13 років: Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики

16 серпня, 14:12
Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики (Фото: Федерація художньої гімнастики України)

Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики (Фото: Федерація художньої гімнастики України)

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у фіналі з обручем на чемпіонаті світу з художньої гімнастики

18-річна спортсменка вийшла до фіналу, посівши сьоме місце у кваліфікації.

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У фіналі Онофрійчук посіла перше місце — за підсумками виступів українка набрала 30,700 бала.

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Срібною призеркою чемпіонату світу стала італійка Софія Раффаелі, а трійку призерок замкнула Дар’я Варфоломеєв із Німеччини.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Обруч. Фінал.

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 30,700
  2. Софія Раффаелі (Італія) — 30,500
  3. Дар’я Варфоломеєв (Німеччина) — 30,400

Варто зазначити, що це перша золота медаль у кар'єрі Онофрійчук на чемпіонатах світу. Наступним фіналом для Онофрійчук стане виступ у вправі з булавами.

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Це перше золото для України в особистих змаганнях на чемпіонатах світу з 2013 року. Тоді у вправах із обручем перемогла Ганна Різатдінова.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

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