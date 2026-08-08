«Великі, трохи бешкетні очі». Тренерка Магучіх згадала перше враження від Ярослави
Ярослава Магучіх і Тетяна Степанова (Фото: instagram.com/tatianastepanova7039)
Тетяна Степанова, тренерка стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, розповіла про співпрацю зі спортсменкою.
Степанова почала тренувати українку, коли тій було 12 років.
«Ярославі було 12 років, коли я почала її тренувати. Спочатку вона бігала з бар'єрами, займалася стрибками в довжину і ще росла. Згодом я зрозуміла, що мені варто працювати з нею над стрибками у висоту. Ця дисципліна була для мене складною, але Ярославі вона сподобалася. Її було легко тренувати, адже вона виконувала все, що я казала, без зайвих слів».
Тренерка розповіла, що Магучіх одразу була зацікавлена в спорті.
«Перше, що привернуло мою увагу, — її великі, трохи бешкетні очі. У них були любов, повага, старанність і водночас велика щирість, наче вони завжди щось замишляли.
У чому секрет гарних стосунків? Жодного секрету немає, ми просто на одній хвилі", — сказала Степанова для World Athletics.
Найближчий старт Магучіх заплановано на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що відбудеться з 10 по 16 серпня в британському Бірмінгемі.
Раніше Магучіх відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Скасувати рекомендації щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань .