«Великі, трохи бешкетні очі». Тренерка Магучіх згадала перше враження від Ярослави

Тетяна Степанова, тренерка стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, розповіла про співпрацю зі спортсменкою.

Степанова почала тренувати українку, коли тій було 12 років.

«Ярославі було 12 років, коли я почала її тренувати. Спочатку вона бігала з бар'єрами, займалася стрибками в довжину і ще росла. Згодом я зрозуміла, що мені варто працювати з нею над стрибками у висоту. Ця дисципліна була для мене складною, але Ярославі вона сподобалася. Її було легко тренувати, адже вона виконувала все, що я казала, без зайвих слів».

Реклама

Тренерка розповіла, що Магучіх одразу була зацікавлена в спорті.

«Перше, що привернуло мою увагу, — її великі, трохи бешкетні очі. У них були любов, повага, старанність і водночас велика щирість, наче вони завжди щось замишляли.

У чому секрет гарних стосунків? Жодного секрету немає, ми просто на одній хвилі", — сказала Степанова для World Athletics.

Фото: World Athletics

Найближчий старт Магучіх заплановано на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що відбудеться з 10 по 16 серпня в британському Бірмінгемі.

Раніше Магучіх відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Скасувати рекомендації щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань .