«Були проблеми з диханням». Українська біатлоністка перенесла операцію

20-річна спортсменка розповіла, що перенесла операцію на носі, адже в неї були проблеми з диханням.

«Міжсезоння проходить спокійно, намагаюся покращити здоров’я. Були проблеми з диханням, тому мала операцію на ніс. Після неї вже потроху починаю тренуватися.

Реклама

Часу на відпочинок і відновлення після тривалого сезону достатньо — перший збір стартує аж 25 травня. Ми маємо фактично два місяці для власних справ. Мені цього вистачило. Хоча я нікуди не їздила відпочивати, після сезону відчуваю душевний спокій. Займаюся улюбленими хобі та тим, на що не мала часу під час сезону".

Тарасюк, яка потрапила до основного складу жіночої збірної України на сезон-2026/2027, поділилася очікуваннями від роботи з новим тренерським штабом.

«Очікування від роботи з новим тренерським штабом тільки позитивні. Старший тренер тепер Оксана Юріївна Хвостенко, під керівництвом якої я тренувалася останні два роки. Бачу великий прогрес, порівняно з тим часом, коли прийшла в команду. Загалом буду рада працювати з усіма тренерами. Хочу переймати новий досвід і розвиватися далі», — наводить слова дівчини пресслужба Федерації біатлону України.

Минулого сезону Тарасюк була призеркою етапів юніорського Кубка IBU, виграла чемпіонат Європи серед юніорів в естафеті та здобувала бронзову нагороду юніорського чемпіонату світу. Головним її досягненням стало завоювання Малого кришталевого глобуса в заліку спринтів юніорського Кубка IBU.

Раніше повідомлялося, що легендарний Йоганнес Бьо розкрив несподівані плани після завершення кар'єри.