Словенець Погачар уп’яте виграв Тур де Франс і повторив історичний рекорд

Це п’ятий титул Тур де Франс у кар'єрі 27-річного Погачара. За кількістю перемог у найпрестижнішій велогонці світу він зрівнявся з рекордсменами — Жаком Анкетілем, Едді Мерксом, Бернаром Іно та Мігелем Індурайном.

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Погачар вперше виграв Тур де Франс у 2020 році, потім повторив цей результат у 2021-му. Після двох титулів данця Йонаса Вінгегора Тадей виграв три наступні багатоденки.

Словенець фактично гарантував собі титул після двох гірських етапів із фінішами на Альп-д'Юез. Він здобув п’ять перемог на етапах і утримував жовту майку лідера від шостого етапу в Піренеях до фінішу в Парижі.

Загалом Погачар має вже 26 перемог на етапах Тур де Франс — це четвертий результат в історії після Марка Кевендіша (35), Меркса (34) та Іно (28). Також словенець обійшов Індурайна та Кріса Фрума за кількістю днів у жовтій майці. Тепер у нього 70 днів лідерства — більше лише в Іно (75) та Меркса (96).

Погачар став наймолодшим п’ятиразовим переможцем Тур де Франс в історії. Крім того, словенець став першим велогонщиком, який сім років поспіль завершував Тур на подіумі.

У загальному заліку другим фінішував олімпійський чемпіон Ремко Евенепул — він програв Погачару майже шість із половиною хвилин. Третім став мексиканець Ісаак дель Торо — уперше в історії представник Мексики завершив Тур де Франс на подіумі.

Раніше повідомлялося, що велосипеди за 13 тисяч євро, які вкрали на Тур де Франс, продають уже в Москві.