Порівнюють із «Пенісгейтом»: велосипедисток Тур де Франс запідозрили у штучному збільшенні грудей

Велосипедисток звинувачуюють в тому, що деякі учасниці нібито штучно збільшують розмір грудей, щоб отримати аеродинамічну перевагу та підвищити швидкість.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на новинну платформу про велоспорт WielerFlits.

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Видання поспілкувалося з представниками кількох провідних жіночих професійних велокоманд світу, які висловили підозри, що окремі спортсменки вкладають додаткові предмети у бюстгальтери, щоб імітувати більший розмір грудей.

Такий прийом називають «обтічником грудей». Його суть полягає в тому, що зміна форми грудної клітки допомагає створити кращий потік повітря під ідеально обтислим комбінезоном. Під час гонок на час велосипедистки перебувають у зігнутому положенні з передпліччями, притиснутими до керма. Через це між шоломом, плечима та грудьми утворюється своєрідна кишеня, куди потрапляє повітря і збільшує аеродинамічний опір.

Використання спеціально сформованої накладки на грудях дозволяє зробити передню частину тіла більш округлою та гладкою, спрямовуючи повітряний потік навколо тіла.

За словами професора аеродинаміки Берта Блокена, який досліджував це питання, фотографії велосипедисток, які йому надсилали, «здавалися такими, що свідчать: деякі спортсменки справді вставляють певні предмети під майку».

Дослідження професора Блокена, опубліковане два роки тому, показало, що велосипедисти можуть зменшити аеродинамічний опір до 3,6%, використовуючи предмет оптимальної форми, який закриває грудну клітку. На дистанції 21 кілометр під час індивідуальної гонки на час це теоретично може забезпечити перевагу більш ніж у 16 секунд.

Велокоманди, з якими спілкувався WielerFlits, вважають, що Міжнародний союз велосипедистів має перевіряти спортсменок одразу після перегонів. Вони пропонують, щоб жінка-посадовиця проводила огляд у закритому наметі, аби переконатися, що учасниці не приховують сторонніх предметів у бюстгальтері або під аеродинамічним одягом.

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Цей скандал уже порівнюють із так званим «пенісгейтом» на цьогорічній Олімпіаді. Тоді медіа писали, що деяким стрибунам на лижах із трампліна нібито робили ін'єкції в пеніс, щоб збільшити обхват костюма і таким чином зменшити аеродинамічний опір.

Раніше повідомлялось, що словенський велогонщик Тадей Погачар став переможцем Тур де Франс 2026 року.