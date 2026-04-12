Суперником збірної України у матчі за сьоме місце Кубка світу з водного поло в дивізіоні 2 стала російська команда, яка виступає в нейтральному статусі.

Україна на груповому етапі турніру, який проходить на Мальті, поступилися Франції (13:27) та Аргентині (14:15), але впевнено перемогла Гонконг (24:7), що дозволило вийти до плей-оф.

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У 1/8 фіналу синьо-жовті обіграли Канаду з рахунком 17:13, однак у чвертьфіналі зазнали поразки від Грузії — 9:20. Після цього у матчі за місця з п’ятого по восьме українці поступилися Австралії (15:21), а росіяни програли румунам (12:16).

Тепер, 13 квітня, у матчі за сьоме місце суперником українців мають стати саме росіяни, проте колишній капітан збірної України з водного поло Олександр Дядюра, який зараз є представником Федерації водного поло України, у коментарі виданню Чемпіон, заявив, що поєдинок, швидше за все, не відбудеться.

«Це питання ще не вирішене. Воно зараз обговорюється з організаторами. Позиція нашої федерації: цього матчу взагалі не мало б бути. У ці хвилини триває вирішення питання з організаторами.

Я скажу так: скоріше за все, цього матчу не буде. Ми мусимо дочекатися відповіді від міжнародної федерації. Попередньо вони говорили, що матчу не буде. Коли це офіційно підтвердять, тоді я зможу зі 100% упевненістю сказати, що поєдинку не буде", — сказав Дядюра.

Дядюра також підкреслив, що організатори турніру намагалися максимально уникнути зустрічі між українцями та росіянами.

«Такого не могло бути. До останнього дня ми не знали, що є шанс зіграти між собою. Організатори робили все, щоб розвести наші команди.

Ми навіть і близько не бачили команду росіян. Нас максимально розводили — і за сторонами, і за часом. До останнього не було зрозуміло, чи ми на них потрапимо. Але так склалося, що маємо зійтися в грі", — заявив він.

Дядюра зазначив, що українська сторона вже звернулася до міжнародної федерації з проханням скасувати поєдинок.

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським ватерполістам виступати на міжнародних турнірах у нейтральному статусі з 1 січня 2026 року.

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