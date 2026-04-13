Україні зарахували технічну поразку після відмови грати з Росією на Кубку світу з водного поло

13 квітня, 17:28
Збірна України з водного поло (Фото: Федерація водного поло України)

Збірна України з водного поло (Фото: Федерація водного поло України)

Збірна України з водного поло отримала технічну поразку в матчі за сьоме місце Кубка світу у дивізіоні 2, який проходить на Мальті.

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Про це повідомляє World Aquatics.

Українська команда мала зіграти проти росіян, які виступають на турнірі в нейтральному статусі.

Проте синьо-жовті відмовилися виходити на цей поєдинок через принципову позицію щодо участі російських спортсменів у міжнародних турнірах.

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На офіційному сайті World Aquatics результат матчу вже зафіксований як технічна поразка України — 0:5.

World Aquatics
Фото: World Aquatics

Цікаво, що якби цей матч відбувся, він став би першою зустріччю України та Росії у командних видах спорту після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас сьогодні міжнародна федерація водних видів спорту ухвалила рішення допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань із використанням національної символіки.

Раніше у Федерації водного поло України заявили, що синьо-жовті не гратимуть проти представників країни-агресора, навіть якщо ті виступають під нейтральним статусом. Президент Федерації Олександр Свіщов заявив, що «гідність нації вища за результат».

Раніше повідомлялося, що Росії дозволили виступати на молодіжних європейських турнірах з волейболу під своєю символікою.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Збірна Росії Збірна України Росія Україна

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