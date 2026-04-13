«Гідність нації вища за результат». Україна відмовляється грати проти Росії на Кубку світу з водного поло

Збірна України з водного поло не планує виходити на матч проти росіян на Кубку світу-2026 у дивізіоні 2, який проходить на Мальті.

Про це заявив президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов, повідомляє, офіційний сайт організації.

За його словами, Україна не вийде на цей матч, адже участь росіян у міжнародних змаганнях навіть у нейтральному статусі є неприйнятною.

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«Кожного разу, коли нам пропонують «спортивне суперництво» з росіянами, я та уся наша спортивна спільнота згадуємо численні жертви та біди, які зазнав наш народ та держава, зруйновані тисячі міст і сіл, поневіряння мільйонів наших співвітчизників, страшне горе, завдане нашій країні!

Тож Україна не гратиме з тими, хто нищить наше життя та наше майбутнє. Наш єдиний можливий шлях — повна ізоляція агресора до відновлення справедливості. Спорт — це боротьба характерів, але не ціною зради принципів. Для нас технічна поразка в офіційному протоколі є значно вагомішою перемогою, ніж вихід на одну воду з представниками країни-агресора. Гідність нації вища за будь-який турнірний результат.

Ми не можемо тиснути руки тим, чия країна щодня намагається знищити нашу. Моральна поразка перед власним народом, перед нашими військовими та дітьми — це єдиний програш, якого ми дійсно боїмося. Тому вихід на матч проти росіян для нас є неприпустимим. Не може бути нейтральності між агресором і жертвою", — заявив Свіщов.

Солідарний із керівництвом федерації і головний тренер національної збірної Олексій Шведов.

«Команда не може грати матч з нейтральними спортсменами, тому що немає ніякої нейтральності в команди, яка представляє Росію. Ми як тренери та професіонали розуміємо, що спорт не існує у вакуумі. Кожен гравець з того боку — це представник системи, яка нищить нашу країну. Вийти проти них на воду означало б визнати їхнє право бути частиною світового спортивного співтовариства, якого вони самі себе позбавили своїми діями», — сказав Шведов.

Згідно з турнірною сіткою, Україна має зіграти проти росіян, які виступають в нейтральному статусі, у матчі за сьоме місце.

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Наразі Федерація водного поло України очікує остаточного рішення організаторів турніру щодо подальшої долі поєдинку.

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським ватерполістам виступати на міжнародних турнірах у нейтральному статусі з 1 січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Росії дозволили виступати на молодіжних європейських турнірах з волейболу під своєю символікою.