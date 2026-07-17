«Взагалі нічого не виходило». Лідер збірної України з волейболу Плотницький відверто оцінив фіаско у грі з Сербією

17 липня, 10:18
Олег Плотницький (Фото: Volleyball World)

Олег Плотницький (Фото: Volleyball World)

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував поразку від Сербії (1:3) у матчі Ліги націй.

Про це повідомляє Суспільне Волейбол.

Волейболіст визнав, що у цій грі у нього майже нічого не виходило.

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«Мене можна було ще в першій міняти! Сьогодні взагалі нічого не виходило. Намагався щось змінити в окремих моментах, вдавалося зробити якісь позитивні дії, але це було лише епізодично. На це є свої причини, ми розберемося. Знову ж таки, нічого страшного не сталося, попереду ще дві гри. Головне, щоб усі були фізично готові, а далі розберемося, — сказав гравець.

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Плотницький додав, що команда сама допомогла супернику.

«Як я ще вчора казав, сьогодні буде ще важче. Воно так і вийшло, але подекуди ми самі їм допомагали. Потім, коли вони вже відчули свою гру й почали діставати м’ячі в захисті, багато разів торкалися м’яча на блоці (причому це були ефективні торкання), — от і все.

Ми десь трішечки засмутилися. Механізм зламався на якісь десять-п'ятнадцять хвилин, і потім було дуже важко знову зібратися. У четвертій партії намагалися вирівняти гру, наздоганяли, але трішки не дотиснули. Ну що поробиш? Так буває. Учора ми зіграли класну гру — напевно, свою найкращу на подачі. А сьогодні, мені здається, показали чи не найгіршу гру в атаці. Будемо розбиратися", — підсумував Плотницький.

Наступний матч Україна проведе проти Туреччини у п’ятницю, 17 липня, о 17:30.

Раніше МОК скасував санкції проти Росії та дозволив спортсменам повернутися на міжнародні турніри.

Після цього Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення допустити національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновити їх у світовому рейтингу.

Водночас Європейська конфедерація волейболу (CEV) відклала рішення щодо повернення Росії після скандального кроку FIVB.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Волейбол збірна України з волейболу Збірна Сербії Ліга Націй

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