Переміг у драматичному плей-оф: українець Аонішікі втретє став володарем Кубка Імператора

26 липня, 12:58
Данило Явгусишин (Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Zuma)

Данило Явгусишин (Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Zuma)

У японському місті Нагоя завершився гранд-турнір сумо Nagoya Basho, переможцем якого став українець Данило Аонішікі Явгусишин.

Читайте також:
Будь як легендарний українець Аонішікі. Що їдять японські сумоїсти (плюс рецепт супу, який надає сили боротися)

Перед останнім днем змагань українець мав 12 перемог і дві поразки. Його головні конкуренти — японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма — відставали на одну перемогу.

Реклама

У заключному поєдинку Аонішікі зустрівся з Атаміфуджі, і перемога гарантувала б українцю чемпіонство. Однак суперник не дозволив Данилу захопити пояс і виштовхнув його за межі дохйо.

https://twitter.com/TheSumoSoul/status/2081298355347730782

Свою сутичку проти Котозакури виграв Кірішіма, тому за підсумками Nagoya Basho одразу троє сумоїстів завершили турнір із показником 12 перемог.

Чемпіон визначався у плейофі за участю Аонішікі, Атаміфуджі та Кірішіми. Українець у першому колі спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а потім у напруженій боротьбі переміг Кірішіму, здобувши свій третій Кубок Імператора в кар'єрі.

https://twitter.com/TheSumoSoul/status/2081308144857493638

Зазначимо, що Данило Явгусишин переїхав із сім'єю з України до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році він вирушив до Японії на запрошення капітана клубу сумо університету Кансай Арати Яманакі.

Нагадаємо, минулого року Аонішікі здобув свою першу перемогу на професійному рівні під час листопадового Kyushu Basho у Фукуоці, а в січні цього року також переміг на Hatsu Basho в Токіо.

Раніше колишній посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, чому Данило Явгусишин (зараз Аонішікі) не може робити публічних заяв про політику.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Сумо

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies