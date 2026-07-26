Переміг у драматичному плей-оф: українець Аонішікі втретє став володарем Кубка Імператора

У японському місті Нагоя завершився гранд-турнір сумо Nagoya Basho, переможцем якого став українець Данило Аонішікі Явгусишин.

Перед останнім днем змагань українець мав 12 перемог і дві поразки. Його головні конкуренти — японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма — відставали на одну перемогу.

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У заключному поєдинку Аонішікі зустрівся з Атаміфуджі, і перемога гарантувала б українцю чемпіонство. Однак суперник не дозволив Данилу захопити пояс і виштовхнув його за межі дохйо.

Свою сутичку проти Котозакури виграв Кірішіма, тому за підсумками Nagoya Basho одразу троє сумоїстів завершили турнір із показником 12 перемог.

Чемпіон визначався у плейофі за участю Аонішікі, Атаміфуджі та Кірішіми. Українець у першому колі спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а потім у напруженій боротьбі переміг Кірішіму, здобувши свій третій Кубок Імператора в кар'єрі.

Зазначимо, що Данило Явгусишин переїхав із сім'єю з України до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році він вирушив до Японії на запрошення капітана клубу сумо університету Кансай Арати Яманакі.

Нагадаємо, минулого року Аонішікі здобув свою першу перемогу на професійному рівні під час листопадового Kyushu Basho у Фукуоці, а в січні цього року також переміг на Hatsu Basho в Токіо.

Раніше колишній посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, чому Данило Явгусишин (зараз Аонішікі) не може робити публічних заяв про політику.