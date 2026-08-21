Людина-Блискавка з майбутнього: чому Усейн Болт став найшвидшим на планеті

Болт — восьмиразовий олімпійський чемпіон і 11-разовий чемпіон світу (рекорд серед чоловіків). До того ж, одного олімпійського золота Болта позбавили після того, як його партнер по естафеті попався на вживанні допінгу.

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За час своєї кар'єри Усейн Болт встановив вісім світових рекордів. Наразі він є володарем рекордів у бігу на 100 метрів (9,58 с) і 200 метрів (19,19 с), а також в естафеті 4×100 метрів у складі збірної Ямайки (36,84 с).

Він є єдиним спортсменом, якому вдалося виграти спринт на 100 і 200 метрів на трьох Олімпіадах поспіль (Пекін-2008, Лондон-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016).

У чому ж полягає феномен Блискавки — саме таке прізвисько отримав Усейн за високу швидкість бігу та характерний жест після фінішу.

Усейн Болт демонструє свій фірмовий жест / Фото: fancart_official

Одна нога коротша за іншу

Усейн Болт має вроджений сколіоз, через який його права нога коротша за ліву на 1,5 сантиметра, що робить його статус найшвидшої людини в історії ще більш феноменальним.

У дитинстві Усейн більше любив крикет, де його швидкість помітив тренер із легкої атлетики. Він і вмовив хлопця змінити вид спорту.

Свій перший світовий рекорд Болт встановив у 2007 році, пробігши стометрівку за 9,72 секунди. На Олімпіаді 2008 року він покращив цей результат до 9,69 секунди. При цьому Усейн почав святкувати перемогу ще за кілька метрів до фінішу — поведінка, немислима для спринту. Після Ігор журнал New Scientist опублікував звіт фізиків з Університету Осло. Згідно зі статтею, якби Усейн біг на повну силу до самого фінішу, його результат був би в межах 9,55−9,69 секунди.

Свої нинішні рекорди на дистанціях 100 і 200 метрів Усейн встановив на чемпіонаті світу 2009 року. Відтоді він здобув чимало медалей, але покращити ці досягнення більше не зміг.

Межа людських можливостей

У фінальному забігу на 100 метрів на Олімпіаді 2008 року в Болта зафіксували пікову швидкість 12,2 м/с (43,9 км/год) і середню довжину кроку 2,6 метра. Йому знадобився 41 крок, тоді як його головні конкуренти Асафа Павелл і Тайсон Гей зробили на 2−3 кроки більше.

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16 серпня 2009 року у фіналі чемпіонату світу Болт встановив світовий рекорд у бігу на 100 метрів — 9,58 с. За даними IAAF, Усейн подолав дистанцію від 60 до 80 метрів за 1,61 с. На цій ділянці було зафіксовано найвищу середню швидкість — 12,42 м/с (44,72 км/год).

Феномен швидкості Усейна Болта полягає в поєднанні його високого зросту (195 см) із частотою кроків, властивою спринтерам низького зросту.

Зазвичай високі бігуни мають довгий крок, але повільно переставляють ноги. Усейн же встигав робити до 4,23 кроку за секунду. Це майже ідентично показникам атлетів нижчого зросту.

Через свій зріст Болт часто програвав старт на перших 30 метрах. На відрізку між 50 і 80 метрами він розвивав максимальну швидкість. Тоді як суперники на той момент уже починали сповільнюватися, Болт продовжував прискорюватися.

Американський науковець у галузі теоретичної астрофізики Етан Зігель вважає, що Усейн здійснив «фізіологічний стрибок у майбутнє». Такі результати мали б бути продемонстровані лише через 30 років.

Згідно з дослідженнями Зігеля, легкоатлети в середньому покращували світовий рекорд у бігу на 100 метрів на 0,05 секунди за 10 років. Болт покращив рекорд на 0,14 с лише за 1 рік і 3 місяці. Науковець склав діаграму хронології світових рекордів і дійшов висновку, що світовий рекорд 9,58 мав би бути встановлений лише у 2039 році.

Найкращі результати на дистанції 100 метрів

Результати чоловіків у бігу на 100 метрів / Фото: Вікіпедія

У своїх публікаціях Зігель розмірковував про межі можливостей людського тіла. Він зазначав, що з погляду анатомії, геометрії скелета та міцності сухожиль звичайна людина не здатна бігти швидше за певну межу без ризику пошкодження м’язів. Зігель вважає, що результат Болта перебуває в небезпечній близькості до абсолютного теоретичного максимуму для «чистої» (біологічної) людини. А будь-яке значне покращення цього рекорду в майбутньому, найімовірніше, вимагатиме генетичного або кібернетичного втручання, що виводитиме спортсмена за межі звичайної анатомії.