«Можливо, вони вбили українську бабусю»: Усик розкритикував повернення Росії на Олімпіаду

«Думаю, це погана ідея. Ті, хто підтримують війну, не можуть їхати на Олімпіаду, бо… Можливо, ця людина вбила українську бабусю. І потім вони їдуть на Олімпійські ігри? Це неможливо. Ті, хто підтримує війну — терористи. Тому я за те, щоби не повертати російських спортсменів. Сьогодні вони атакують бомбами, а завтра їдуть на Олімпіаду», — цитує боксера The Athletic.

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Також Усик розповів про ситуацію в Україні та закликав говорити про наслідки війни.

«Я не політик, а простий український хлопець. У нас проблеми щодня, бо щодня Росія атакує: бомби, ракети, балістика, щодня, щоночі. Але ми продовжуємо працювати. Те, що відбувається зараз — це важко, але я знаю, що ми переможемо.

Ми маємо говорити про те, що відбувається на війні, що відбувається в Україні, бо кожного дня гинуть люди. Вони ціляться не у військову інфраструктуру, а у цивільну: лікарні, школи, будинки. Українські спортсмени повинні говорити про те, що відбувається, бо багато хто цього не розуміє", — додав спортсмен.

Нагадаємо, 7 липня МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та дозволив російським спортсменам повернутися на міжнародні турніри.

У МОК заявили, що «ОКР більше не включає до свого складу жодних регіональних спортивних організацій на територіях, які перебувають під юрисдикцією НОК України».

Раніше повідомлялося, що Національний олімпійський комітет України розпочав у Спортивному арбітражному суді (CAS) процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету МОК щодо тимчасового поновлення прав Олімпійського комітету Росії.