Помер відомий український тренер, який здобув олімпійське золото з жіночою командою

У віці 69 років пішов із життя відомий шахіст і тренер В’ячеслав Ейнгорн.

Про смерть Ейнгорна повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський.

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«Сумна звістка — на сімдесятому році життя помер В’ячеслав Ейнгорн. Одеський гросмейстер, який наприкінці 1980-х був одним із найсильніших шахістів Союзу. Переможець командного чемпіонату світу у складі збірної України, відомий тренер», — написав Сутовський.

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В’ячеслав Ейнгорн був досить сильним шахістом: посідав призові місця на чемпіонаті СРСР і перемагав у міжнародних турнірах.

У складі збірної України він став бронзовим призером Олімпіади-2000 та чемпіоном світу в командних змаганнях у 2001 році.

Згодом він перейшов на тренерську роботу, де досяг вражаючих результатів із жіночою збірною України: перемога на Олімпіаді 2006 року та срібло на Олімпіаді 2008 року. Також під керівництвом Ейнгорна наша команда посідала призові місця на чемпіонатах світу та Європи.

Раніше ми писали, що чемпіону світу з Росії заборонили грати в шахи протягом року через порушення кодексу етики.