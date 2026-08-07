Василь Іванчук увійде до Зали світової шахової слави

Міжнародна федерація шахів (FIDE) оголосила п’ятьох нових лауреатів, яких включать до Зали слави у 2026 році.

Читайте також: Чемпіону світу з Росії на рік заборонили грати в шахи через порушення кодексу етики

Як повідомляє Федерація шахів Києва у Facebook, серед них — легендарний український шахіст Василь Іванчук.

Компанію Іванчуку складуть Борис Гельфанд з Ізраїлю, швед Ульф Андерссон, грузинка Нана Іоселіані та представниця Швейцарії Олександра Костенюк.

Реклама

Іванчук є олімпійським чемпіоном у складі збірної України та багаторазовим претендентом на звання чемпіона світу. За свою кар'єру він переміг у сотнях турнірів найрізноманітнішого рівня та став одним із найвідоміших українських шахістів в історії.

Урочиста церемонія включення нових членів до Зали світової шахової слави відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі.

Після цьогорічної церемонії Зала світової шахової слави налічуватиме вже 61 видатного шахіста.

Раніше на турнірі Tata Steel Chess Іванчук врятувався за секунду та ефектно переміг сербського шахіста.

Перед цим Іванчук прострочив час і зазнав поразки в битві за золото чемпіонату Європи з шахів.

Раніше стадо відомо, де та коли відбудеться матч за звання чемпіона світу з шахів між Гукешем та Сіндаровим.