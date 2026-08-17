«Це дійсно зараз так». Волейболіст Тупчій розповів про ставлення до українців у Польщі

Василь Тупчій , один із лідерів збірної України з волейболу та гравець львівського клубу Барком-Кажани, який виступає в польській лізі, розповів про ставлення до українців у Польщі.

В інтерв'ю ТСН Тупчій підтвердив, що останнім часом негативне ставлення до українців у Польщі посилилося.

«Так, це дійсно зараз так. Особливо останнім часом це все більше і більше посилюється. Плюс у цій команді, з якою ми об'єдналися, є директор фанзони. Він взагалі заявив, що фанзона не буде підтримувати цей клуб, тому що це не польський клуб. Я не знаю, як ми там будемо грати, відверто кажучи», — сказав волейболіст.

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Водночас Тупчій зазначив, що змінити клуб зараз для нього непросто.

«Розглядав, але в мене вже був підписаний з ними контракт. Поки що також не все просто. Українці зараз не рахуються як легіонери, і якщо мене відпустити зараз, їм потрібно буде шукати або якогось поляка, або українця замість мене. Це непросто зробити», — додав гравець.

Волейболіст розповів, що інколи також стикався з проявами неприязні через своє походження.

«Якщо десь якусь бабулю зустрів і вона почула, що ти українською розмовляєш — то вона там може на тебе так подивитися.

Але були випадки в команді, що і машини пошкоджували, і стрічки клеїли «Go home», типу, до України, і «Спердолюй до України» було.

Звісно, неприємно. Кому це буде приємно? Думаю, що це мій останній сезон у клубі в Польщі", — сказав Тупчій.

Раніше Тупчій пояснив, чому не варто бойкотувати матчі з Росією у волейболі.