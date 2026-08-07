«Нас просто знімуть». Лідер збірної України пояснив, чому не варто бойкотувати матчі з Росією у волейболі

Гравець збірної України з волейболу вважає це рішення аморальним. Тупчій запропонував провести один тур Ліги націй у Харкові, Запоріжжі або Києві.

«Це абсолютно аморальне рішення! Якщо говорити відверто, відповідних слів просто немає. В одній зі своїх соціальних мереж я вже писав: якщо їх повернули — можна спробувати провести один із турів Ліги націй десь у Харкові, Запоріжжі чи в Києві. Для них же війна вже закінчилася?! Тоді ж ми можемо спробувати це зробити!».

Реклама

Тупчій вважає, що росіян повернули через гроші.

«Я не вважаю, що це недоліки Мельника чи Бедного. Все-таки вирішують гроші. На жаль, у наш час все вирішують кошти. Тому вони й повернули росіян, які перераховували величезні суми грошей у всі ці міжнародні комітети та федерації».

Василь вважає, що Україна не повинна бойкотувати матчі з Росією, адже це не дасть результату.

«Бойкот має сенс лише за умови, що його зможуть організувати кілька провідних збірних. Якщо це робитимемо лише ми — нічого не відбудеться, нас просто «вилучать» з турніру. Можливо, для них це було б краще, я не знаю… Якби ж провідні збірні — Польща, Франція, США — вирішили бойкотувати матчі проти росіян… Так, тоді, можливо, щось би змінилося, а так… Не думаю, що хоч одна зі збірних наважиться на це.

Бойкот нічого не дасть — наші результати просто анулюють і все. І на цьому просто все… Вони навіть будуть раді. Тому правильне рішення — виходити й грати. На мій погляд, нам не потрібно бойкотувати ці матчі. Звичайно, ми можемо висловлювати свої думки, і ми це робимо! Але, думаю, потрібно виходити на майданчик і грати", — сказав Василь для Sport.ua.

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилася їхати до Польщі на ЧС-2027 з волейболу через те, що там буде «дуже багато політики».

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу допустила чоловічу та жіночу збірні Росії до участі в Лізі націй 2027 року. У цьому турнірі також беруть участь збірні України — поки що невідомо, чи планує FIVB розділяти ці команди під час складання календаря змагань.