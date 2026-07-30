Збірна України в історичному матчі плей-оф Ліги націй поступилася Польщі — відео

Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від Польщі у чвертьфіналі Ліги націй 2026 року.

Після програшу першого сету підопічні Рауля Лосано зуміли виграти другу партію з рахунком 25:22.

У третьому сеті поляки повернули собі ініціативу й виграли з рахунком 25:20, а в четвертому зняли всі питання — 25:17. Найрезультативнішим гравцем матчу у складі України став Василь Тупчій, який набрав 13 очок.

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Збірна України вперше в історії виступила у плей-оф Ліги націй. Наша команда дебютувала у цьому турнірі в 2025 році.

Ліга націй-2026, чвертьфінал

Польща — Україна — 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Польща вийшла у півфінал, де зустрінеться зі Словенією. В іншому півфіналі зіграють Японія та США.

Нагадаємо, у плей-оф вийшли сім найкращих команд основного раунду та Китай, який посів останнє місце в турнірній таблиці, але зіграв в матчах на виліт на правах господаря. Україна посіла сьоме місце на основному раунді турніру.

Додамо, що торік Лігу націй виграла збірна Польщі, яка у фіналі обіграла Італію в трьох сетах.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновила їх у світовому рейтингу.