Чоловіча збірна України з волейболу розпочала третій тиждень Ліги націй 2026 року з перемоги над Іраном.

Підопічні Рауля Лосано в перших двох сетах жодного разу не поступалися в рахунку — 25:22 та 25:21. У третій партії іранці зуміли нав’язати боротьбу, відіграли п’ять матчболів і вирвали перемогу — 29:31.

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У четвертому сеті Україна повернула собі ініціативу й спокійно завершила матч — 25:19. Найрезультативнішим гравцем зустрічі у складі нашої команди став Ілля Ковальов, який набрав 22 очки.

Ліга націй-2026 (чоловіки), третій ігровий тиждень (Белград, Сербія)

Україна — Іран — 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)

Збірна України посідає четверте місце у таблиці Ліги націй. Підопічні Лосано здобули шість перемог у дев’яти матчах.

Наступний матч Україна проведе проти Сербії у четвер, 16 липня, початок о 21:00 за Києвом.

Таблиця Ліги націй — топ-10 / Фото: Flashscore.ua

За підсумками третього ігрового тижня визначаться учасники плей-оф Ліги націй, куди вийдуть вісім найкращих команд. Якщо Китай не потрапить у топ-8, то у матчах на виліт зіграють сім найкращих збірних і китайці, оскільки вони прийматимуть плей-оф.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновила їх у світовому рейтингу.