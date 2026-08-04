Чоловічу та жіночу збірні Росії з волейболу допустили до участі в Лізі націй 2027 року.

Про це рішення оголосила Міжнародна федерація волейболу (FIVB).

Заради росіян FIVB як виняток розширить Лігу націй у 2027 році з 18 до 19 команд як у чоловічому, так і в жіночому турнірах. Це дозволить зберегти місця для жіночої збірної Словенії та чоловічої збірної Фінляндії, які вийшли до Ліги націй за спортивним принципом. Наразі федерація працює над оновленим форматом змагань.

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Повернення російських команд відбуватиметься із дотриманням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Зокрема, для російських спортсменів буде розроблено спеціальну комплексну програму антидопінгового тестування, яку реалізовуватиме Міжнародне агентство з тестування (ITA).

Учасниками Ліги націй є чоловіча та жіноча збірні України з волейболу. У 2026 році чоловіча команда дійшла до чвертьфіналу турніру, а жіноча посіла 16-те місце на основному етапі. FIVB поки не повідомила, чи розводитиме Україну та Росію під час формування календаря змагань.

На рішення міжнародної федерації відреагував президент Федерації волейболу України Михайло Мельник. Він зазначив, що жодних рішень щодо можливих матчів проти росіян у Лізі націй поки не ухвалено.

«Я не знаю, чи ми будемо з ними грати, якщо потрапимо. Я думаю, що нас будуть розводити [з росіянами] — це зрозуміло. Але це негарно і неприпустимо [повертати їх], коли вони вбивають та стріляють», — сказав Мельник.

Раніше повідомлялося, що FIVB допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів і відновила їх у світовому рейтингу. Це сталося після того, як МОК рекомендував міжнародним федераціям скасувати усі санкції проти РФ.