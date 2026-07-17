Українці виграли перші два сети — 27:25 та 25:20, але потім знизили оберти, дозволивши туркам зрівняти рахунок за партіями — 23:25, 16:25.

На вирішальному тай-брейку до 15 очок збірна України після рівної боротьби на початку провалила ключовий відрізок — поразка 11:15.

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Ліга націй-2026 (чоловіки), третій ігровий тиждень (Белград, Сербія)

Туреччина — Україна — 3:2 (25:27, 20:25, 25:23, 25:16, 15:11)

Ця поразка відкинула Україна сьоме місце у таблиці - останнє прохідне у плей-оф Ліги націй. Восьмою йде Бразилія, яка відстає від нашої команди на чотири очки, але має гру в запасі.

Нагадаємо, за перемогу 3:0 або 3:1 у Лізі націй нараховують три очки, за перемогу на тайбрейку — два очки, за поразку на тайбрейку — одне очко. При цьому першим критерієм у Лізі націй є кількість перемог — саме тому Туреччина та Словенія, у яких 19 та 17 очок відповідно, випереджають українців.

Таблиця Ліги націй — топ-10 / Фото: Flashscore.ua

Останній матч в основному раунді Ліги націй Україна проведе проти Німеччини у неділю, 19 липня, початок о 17:30 за Києвом.

За підсумками третього ігрового тижня визначаться учасники плей-оф Ліги націй, куди вийдуть сім найкращих команд та Китай, який посідає останнє місце в таблиці, але зіграє у плей-оф як господар.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновила їх у світовому рейтингу.