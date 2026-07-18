Ярослава Магучіх уперше у 2026 році не виграла турнір зі стрибків у висоту — відео

18 липня, 18:34
Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.

У змаганнях взяли участь вісім спортсменок, а за перемогу Магучіх боролася зі своєю головною суперницею у стрибках у висоту — дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор Ніколою Оліслагерс з Австралії.

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Магучіх та Оліслагерс лише з третьої спроби взяли висоту 2,01 м, після чого обидві не зуміли підкорити 2,03 м. Австралійка перемогла українку завдяки меншій кількості спроб на планці 1,99 м. Третє місце посіла інша представниця Австралії, бронзова призерка Парижа-2024 Елеанор Паттерсон.

Діамантова ліга-2026. Лондон, стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,01 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,01 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,96 м

https://www.youtube.com/watch?v=QIYThMqOdtg

Магучіх вперше у нинішньому сезоні не змогла виграти офіційні змагання зі стрибків у висоту. Перед цим Ярослава виграла вісім поспіль турнірів, зокрема чемпіонат світу у приміщенні та етап Діамантової ліги у Рабаті.

У серпні українка має взяти участь у чемпіонаті Європи, який прийматиме Бірмінгем. Турнір пройде з 10 по 16 серпня.

Раніше повідомлялося, що Магучіх уперше за п’ять років виграла чемпіонат України, але не оновила рекорд сезону.

Редактор: Орест Дида

Теги:   стрибки у висоту Легка атлетика Ярослава Магучіх

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