«Це було божевілля»: Магучіх критично оцінила свій виступ на Діамантовій лізі в Лондоні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх незадоволена своїм результатом на етапі Діамантової ліги в Лондоні . Вона посіла друге місце, поступившись Ніколі Оліслагерс.

Олімпійська чемпіонка зазначила, що їй потрібно краще виконувати перші спроби.

«Почуваюся дуже добре, але мені не подобається, як я сьогодні стрибала, тому що кожну висоту брала лише з другої спроби. Це було божевілля. Це досвід, і мені потрібно знову почати долати висоти з першої спроби.

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Атмосфера неймовірна. Дуже багато людей прийшли підтримати нас, британські вболівальники — просто чудові", — цитує Магучіх пресслужба Діамантової ліги.

У Лондоні Ярослава не взяла з першої спроби жодну планку, поступившись Оліслагерс через більшу кількість спроб на висоті 1,99 м.

Магучіх вперше у нинішньому сезоні не змогла виграти офіційні змагання зі стрибків у висоту. Перед цим Ярослава виграла вісім поспіль турнірів, зокрема чемпіонат світу у приміщенні та етап Діамантової ліги у Рабаті.

У серпні українка має взяти участь у чемпіонаті Європи, який прийматиме Бірмінгем. Турнір пройде з 10 по 16 серпня.

Раніше Магучіх відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скасувати рекомендації щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань.