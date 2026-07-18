«Це було божевілля»: Магучіх критично оцінила свій виступ на Діамантовій лізі в Лондоні

18 липня, 20:50
Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх незадоволена своїм результатом на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Вона посіла друге місце, поступившись Ніколі Оліслагерс.

Олімпійська чемпіонка зазначила, що їй потрібно краще виконувати перші спроби.

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«Почуваюся дуже добре, але мені не подобається, як я сьогодні стрибала, тому що кожну висоту брала лише з другої спроби. Це було божевілля. Це досвід, і мені потрібно знову почати долати висоти з першої спроби.

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Атмосфера неймовірна. Дуже багато людей прийшли підтримати нас, британські вболівальники — просто чудові", — цитує Магучіх пресслужба Діамантової ліги.

У Лондоні Ярослава не взяла з першої спроби жодну планку, поступившись Оліслагерс через більшу кількість спроб на висоті 1,99 м.

https://www.youtube.com/watch?v=TVxdmyTapN0

Магучіх вперше у нинішньому сезоні не змогла виграти офіційні змагання зі стрибків у висоту. Перед цим Ярослава виграла вісім поспіль турнірів, зокрема чемпіонат світу у приміщенні та етап Діамантової ліги у Рабаті.

У серпні українка має взяти участь у чемпіонаті Європи, який прийматиме Бірмінгем. Турнір пройде з 10 по 16 серпня.

Раніше Магучіх відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скасувати рекомендації щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту

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