Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Ярослава Магучіх розповіла про те, як готується до стрибків у висоту під час змагань.

Українська легкоатлетка після перемоги на чемпіонаті Європи пояснила, чому лягає і заплющує очі під час перерв.

За словами Ярослави, у такий спосіб вона готується до наступного стрибка, а не спить.

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«Було трохи прохолодно й дув вітер, але мені є чим укритися. Я — спляча королева (сміється).

Звісно, я не сплю, а просто заплющую очі й готуюся до наступного стрибка. На змаганнях справді важко розслабитися, але це мій спосіб підготовки", — наводить слова Магучіх пресслужба European Athletics.

Магучіх здобула своє третє поспіль золото в Бірмінгемі. Свій перший титул Ярослава виборола у 2022 році з результатом 1,95 метра, а у 2024-му повторила це досягнення, стрибнувши на 2,01 метра.

Зазначимо, що після перемоги на Євро-2026 Ярослава присвятила золоту медаль Україні.

Ярослава — одна з трьох українських призерок чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед жінок. Бронзові медалі також здобули Олена Холоша (2012) та Ірина Геращенко (2024), яка цього року посіла п’яте місце у фіналі.

Повідомлялося, що Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту.