«Перші кроки». Ярослава Магучіх спробувала себе в іншому виді спорту — відео
Ярослава Магучіх спробувала себе в гольфі (Фото: facebook.com/Mahuchikh)
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх спробувала себе в гольфі під час зборів у Португалії.
Українська спортсменка на своїй сторінці в Instagram поділилася відео, в якому показала як робить перші удари.
На відео Магучіх своїм ударом сильно посилає м’яч у бік лунки.
«Перші кроки в гольфі», — підписала пост Ярослава.
Українка також опублікувала кілька фотографій. На фото вона разом зі своїми тренерами Тетяною Степановою та Сергієм Степановим.
Нагадаємо, що нещодавно Ярослава стала чемпіонкою світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.
Зазначимо, що 24-річна Магучіх здобула медаль на четвертому поспіль чемпіонаті світу в приміщенні: золото у 2022-му, срібло у 2024-му і бронза у 2025-му.
Раніше Ярослава розповіла, що найближчим часом не збирається ставати мамою.