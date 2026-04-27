«Перші кроки». Ярослава Магучіх спробувала себе в іншому виді спорту — відео

27 квітня, 12:16
Ярослава Магучіх спробувала себе в гольфі (Фото: facebook.com/Mahuchikh)

Ярослава Магучіх спробувала себе в гольфі (Фото: facebook.com/Mahuchikh)

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх спробувала себе в гольфі під час зборів у Португалії.

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Українська спортсменка на своїй сторінці в Instagram поділилася відео, в якому показала як робить перші удари.

На відео Магучіх своїм ударом сильно посилає м’яч у бік лунки.

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«Перші кроки в гольфі», — підписала пост Ярослава.

Українка також опублікувала кілька фотографій. На фото вона разом зі своїми тренерами Тетяною Степановою та Сергієм Степановим.

instagram.com/rosya_dp
Фото: instagram.com/rosya_dp
instagram.com/rosya_dp
Фото: instagram.com/rosya_dp
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Нагадаємо, що нещодавно Ярослава стала чемпіонкою світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Зазначимо, що 24-річна Магучіх здобула медаль на четвертому поспіль чемпіонаті світу в приміщенні: золото у 2022-му, срібло у 2024-му і бронза у 2025-му.

Раніше Ярослава розповіла, що найближчим часом не збирається ставати мамою.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Ярослава Магучіх стрибки у висоту гольф

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