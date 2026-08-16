У Бірмінгемі завершилися змагання зі стрибків у висоту серед жінок на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Золоту медаль виборола українка Ярослава Магучіх. Вона стрибнула на 1,97 метра — на два сантиметри вище за найближчих конкуренток: Марію Жодзік (Польща, срібло) та Марію Вукович (Чорногорія, бронза).

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Для Ярослави це третє поспіль золото чемпіонатів Європи.

Фоторепортаж із чемпіонату Європи-2026:

Фото: REUTERS / Ганна Маккей

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Фото: REUTERS/Ділан Мартінес

Раніше Ярослава Магучіх засудила МОК за зняття санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що світовий рекорд зі стрибків у висоту належить Ярославі Магучіх. На честь цієї події в олімпійському парку Лозанни встановили інсталяцію.