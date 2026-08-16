Як Ярослава Магучіх здобула третє золото Європи — яскраві фото зі стадіону
Чемпіонка Європи Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)
У Бірмінгемі завершилися змагання зі стрибків у висоту серед жінок на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
Золоту медаль виборола українка Ярослава Магучіх. Вона стрибнула на 1,97 метра — на два сантиметри вище за найближчих конкуренток: Марію Жодзік (Польща, срібло) та Марію Вукович (Чорногорія, бронза).
Для Ярослави це третє поспіль золото чемпіонатів Європи.
Фоторепортаж із чемпіонату Європи-2026:
Раніше Ярослава Магучіх засудила МОК за зняття санкцій проти Росії.
Нагадаємо, що світовий рекорд зі стрибків у висоту належить Ярославі Магучіх. На честь цієї події в олімпійському парку Лозанни встановили інсталяцію.