Магучіх втретє поспіль виграла чемпіонат Європи зі стрибків у висоту

16 серпня, 00:23
Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото на чемпіонаті Європи‑2026 у Бірмінгемі, подолавши планку на висоті 1,97 метра.

Фінальні змагання розпочалися з висоти 1,83 метра. Магучіх вирішила пропустити цю планку, тоді як ще одна українка Ірина Геращенко подолала її з першої спроби.

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Наступну висоту — 1,88 м — Магучіх також пропустила, а Геращенко впоралася з нею з другої спроби.

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На позначці 1,92 м до боротьби долучилася Магучіх. Українка одразу взяла висоту з першої спроби. Геращенко підкорила планку лише з третього разу.

Далі спортсменки боролися за висоту 1,95 м. Магучіх знадобилася друга спроба, щоб подолати планку. Геращенко цього зробити не змогла та завершила виступ на п’ятому місці з результатом 1,92 м.

На висоті 1.97 м Жодзік та Вукович тричі помилилися, тоді як Магучіх упевнено взяла планку з першої спроби й оформила золото.

Після цього Магучіх спробувала підкорити 2,01 м, але три спроби виявилися невдалими.

Друге місце посіла полька Марія Жодзік із результатом 1,95 м. Бронза дісталася представниці Чорногорії Марії Вукович, яка також стрибнула на 1,95 м.

Таким чином, Магучіх втретє поспіль виграла чемпіонат Європи. Раніше вона перемагала на Євро-2022 та Євро-2024.

Євро-2026. Стрибки у висоту, жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1,97 м

2. Марія Жодзік (Польща) — 1,95 м

3. Марія Вукович (Чорногорія) — 1,95 м

5. Ірина Геращенко (Україна) — 1,92 м

Раніше повідомлялося, що Магучіх здивували правила кваліфікації чемпіонату Європи.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ярослава Магучіх стрибки у висоту Легка атлетика Чемпіонат Європи

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