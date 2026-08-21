«Це божевілля». Магучіх одним словом назвала спортсменів із Росії, яких допустив МОК

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відреагувала на допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Українська спортсменка подякувала президенту World Athletics Себастьяну Коу, який заборонив їм брати участь у змаганнях.

«Це божевілля, адже з 24 лютого 2022 року нічого не змінилося. І я дуже вдячна Себастьяну Коу, який заборонив їм брати участь у змаганнях із легкої атлетики».

Реклама

Магучіх назвала росіян і білорусів терористами, адже багато українських атлетів втратили можливість продовжувати кар'єру через війну, а дехто загинув.

«Ми намагаємося зібрати всі докази проти Росії, адже, на жаль, не всі українські спортсмени можуть виступати на Олімпійських іграх — Росія їх убила, особливо в легкій атлетиці. У мене є друзі… був друг, якого вбила Росія, і є багато спортсменів, які більше не можуть виступати на Олімпіаді.

І я вважаю, що це несправедливо, справді несправедливо, адже ми знаємо, що наші спортсмени та спортсмени з усього світу змагатимуться з терористами. Це божевілля", — сказала Магучіх в інтерв'ю CNN.

Магучіх здобула своє третє поспіль золото в Бірмінгемі. Свій перший титул Ярослава виборола у 2022 році з результатом 1,95 метра, а у 2024-му повторила це досягнення, стрибнувши на 2,01 метра.

Зазначимо, що після перемоги на Євро-2026 Ярослава присвятила золоту медаль Україні.

Ярослава — одна з трьох українських призерок чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед жінок. Бронзові медалі також здобули Олена Холоша (2012) та Ірина Геращенко (2024), яка цього року посіла п’яте місце у фіналі.

Повідомлялося, що Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту.