«Виконала силовий стрибок». Тренерка Магучіх емоційно оцінила історичну перемогу Ярослави на Євро

Тетяна Степанова, тренерка стрибунки у висоту Ярослави Магучіх, прокоментувала перемогу своєї підопічної на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Степанова похвалила Ярославу за виступ, але додала, що попереду — головний старт: абсолютний чемпіонат світу.

«Вітер дув в обличчя, але нам він анітрохи не завадив. Я завжди засікаю час Ярослави від першого кроку й моменту відштовхування. Вона бігла дуже швидко. Було холодно, так. Також траплялися незначні помилки на віражі, але ми ще над цим попрацюємо, адже попереду головний старт (абсолютний чемпіонат світу — прим.) 11 вересня. Нехай усі українці вболівають за Ярославу!»

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Тренер вважає, що Ярослава могла з першої спроби взяти висоту 1,95 м, а також підкорити висоту 2,01 м.

«Був кумедний момент. Магучіх подовжила кроки на дузі й вирішила взяти висоту силою, а треба було просто легко триматися високо на стопі. Вона трохи „просіла“, але видно, що має силу — це чудово, що вона виконала такий силовий стрибок. Якби зробила все красиво й легко, то взяла б 1,95 м з першої спроби. Та й 2,01 м теж можна було б узяти».

Степанова похвалила Ірину Геращенко, яка взяла участь у своєму першому турнірі найвищого рівня після народження дитини. Вона посіла п’яте місце у фіналі чемпіонату Європи 2026 року.

«У фіналі здивувала Марія Вукович (вона здобула бронзу — прим.). Ми з чоловіком завжди вболіваємо за неї; вона дуже мила й доброзичлива.

Також дуже хотіли, щоб наша Іра взяла висоту. Геращенко — справжня героїня! Повернутися й так стрибати після народження дитини… Безсонні ночі вдома в Києві через обстріли — так, як живуть усі наші люди. І так виступити — вона справжня молодець!" — сказала Степанова для «Суспільне Спорт».

Фото: Призерки чемпіонату Європи 2026 року / REUTERS/Dylan Martinez

Чемпіонат світу з легкої атлетики в Будапешті, який стане наступним стартом для Магучіх, розпочнеться в четвер, 10 вересня.

Магучіх здобула своє третє поспіль золото в Бірмінгемі. Свій перший титул Ярослава виборола у 2022 році з результатом 1,95 метра, а у 2024-му повторила це досягнення, стрибнувши на 2,01 метра.

Повідомлялося, що Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту.