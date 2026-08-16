Понад 600 тисяч переглядів: відео з Магучіх у спальному мішку стало вірусним у Мережі

Ярослава Магучіх виступила у фіналі чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

Українська легкоатлетка була змушена чекати близько години, щоб розпочати свій виступ, адже вона стартувала у фіналі з висоти 1,92 м.

Весь цей час Магучіх відпочивала у спальному мішку. Цей момент вкотре став вірусним у соціальній мережі.

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На цей момент відео, в якому Магучіх лежала у спальному мішку, вже зібрало понад 600 тисяч переглядів і десять тисяч лайків.

«Спляча красуня», — йдеться під відео з українкою.

Магучіх вдалося здобути золоту медаль чемпіонату Європи 2026 року, показавши результат 1,97 м.

Ярослава намагалася подолати планку на висоті 2,01 м, однак їй це не вдалося.

Магучіх здобула своє третє поспіль золото в Бірмінгемі. Свій перший титул Ярослава виборола у 2022 році з результатом 1,95 метра, а у 2024-му повторила це досягнення, стрибнувши на 2,01 метра.

Ярослава — одна з трьох українських призерок чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед жінок. Бронзові медалі також здобули Олена Холоша (2012) та Ірина Геращенко (2024), яка цього року посіла п’яте місце у фіналі.

Повідомлялося, що Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту.