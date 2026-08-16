Понад 600 тисяч переглядів: відео з Магучіх у спальному мішку стало вірусним у Мережі

16 серпня, 11:24
Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Ярослава Магучіх виступила у фіналі чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

Українська легкоатлетка була змушена чекати близько години, щоб розпочати свій виступ, адже вона стартувала у фіналі з висоти 1,92 м.

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Весь цей час Магучіх відпочивала у спальному мішку. Цей момент вкотре став вірусним у соціальній мережі.

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На цей момент відео, в якому Магучіх лежала у спальному мішку, вже зібрало понад 600 тисяч переглядів і десять тисяч лайків.

«Спляча красуня», — йдеться під відео з українкою.

Магучіх вдалося здобути золоту медаль чемпіонату Європи 2026 року, показавши результат 1,97 м.

Ярослава намагалася подолати планку на висоті 2,01 м, однак їй це не вдалося.

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Магучіх здобула своє третє поспіль золото в Бірмінгемі. Свій перший титул Ярослава виборола у 2022 році з результатом 1,95 метра, а у 2024-му повторила це досягнення, стрибнувши на 2,01 метра.

Ярослава — одна з трьох українських призерок чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед жінок. Бронзові медалі також здобули Олена Холоша (2012) та Ірина Геращенко (2024), яка цього року посіла п’яте місце у фіналі.

Повідомлялося, що Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Легка атлетика Ярослава Магучіх стрибки у висоту

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