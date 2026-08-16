«Українці сильні та вмотивовані». Перші слова Магучіх після перемоги на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи 2026 року в Бірмінгемі.

Після перемоги Магучіх поспілкувалася з журналістами. Ярослава присвятила золоту медаль Україні та відповіла на запитання про те, що вона втретє поспіль стала чемпіонкою Європи.

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«Хіба це може набриднути? Завжди приємно вигравати золото — нагороду для своєї країни та для людей. Звісно, час летить дуже швидко, адже свою першу золоту медаль на чемпіонаті Європи я здобула у 2022 році. Тобто це був перший рік війни. Зараз ми вже чотири роки перебуваємо у стані війни. І, звісно, емоційно трохи важко, але ми сильні.

Українці сильні й дуже вмотивовані. Тому ми стрибаємо, спортсмени стрибають, роблять усе, щоб показувати найкращі результати", — сказала Ярослава в інтерв'ю Суспільне Спорт.

У фіналі чемпіонату Європи 2026 року Ярослава стала єдиною спортсменкою, яка змогла підкорити висоту 1,97 м.

Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи. Раніше вона перемагала на Євро-2022 та Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що Магучіх здивували правила кваліфікації чемпіонату Європи.