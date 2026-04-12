Жіноча збірна України з гандболу вийшла на Євро-2026, попри поразку від Сербії

Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки у заключному матчі відбору проти Сербії, але здобула путівку на чемпіонат Європи-2026.

У шостому турі кваліфікації сербки одразу захопили ініціативу й пішли на перерву з перевагою у шість очок — 14:8. У другому таймі вони збільшили відрив, а фінальний свисток зафіксував рахунок 30:21. Найрезультативнішою у складі України стала Тамара Смбатян, яка забила п’ять м’ячів.

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Попри поразку, синьо-жовті стали однією з чотирьох найкращих команд, що посіли треті місця у групах. Конкурентки України також програли свої матчі, що дозволило нашій збірній пройти далі за різницею голів. Перше місце посіла Швеція, а сербки вийшли з другої позиції.

Чемпіонат Європи з гандболу відбудеться з 21 серпня по 6 вересня 2026 року в Азербайджані, Чехії, Швеції та Туреччині.

Сербія — Україна 30:21 (14:8)

Фото: flashscore.ua

Раніше чоловіча збірна Данії з гандболу стала чемпіоном Європи 2026 року.

Збірна України також взяла участь у Євро-2026, але не зуміла вийти з групи.

Україна виступила на чемпіонаті Європи вперше з 2022 року, вийшовши на турнір як одна з чотирьох найкращих третіх команд відбору. На попереднє Євро у 2024-му синьо-жовті не кваліфікувалися.