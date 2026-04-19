Пілоти провели на трасі лише 25 хвилин із чотирьох запланованих годин, як кваліфікацію перервали червоні прапори.

В одному з поворотів стався завал за участю семи автомобілів. Машини були настільки розбиті, що їх довелося розрізати, щоб витягти пілотів.

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Зіткнулися сім машин / Фото: is.fi

Місце аварії / Фото: Скріншот

Гонщиків терміново відправили до лікарні. І ввечері звідти прийшла жахлива новина. 66-річний фінський гонщик Юха Міеттінен помер. У водійські двері його машини врізався один з автомобілів — удар вийшов настільки сильним, що отримані травми виявилися несумісними з життям.

Решта шестеро гонщиків перебувають у лікарні — вони дістали легкі травми, їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше ми писали, що польський гонщик загинув під час ралі. Його автомобіль врізався в дерево.

Також повідомлялося, що іспанський автогонщик Хуліо Сезар Кастрильо загинув унаслідок аварії на ралі Вілья-де-Тінео.