«Рішення не ризикувати». Зіркова українська стрибунка у висоту пропустить чемпіонат Європи

Юлія Левченко не виступатиме на чемпіонаті Європи (Фото: instagram.com/levchenkou)

Юлія Левченко не потрапила до заявки збірної України з легкої атлетики на чемпіонат Європи.

Тренер збірної України зі стрибків у висоту Олександр Романюк повідомив причину, через яку Левченко не потрапила до заявки.

За словами фахівця, Юлію вирішили залишити поза складом на турнір, щоб не переривати тривалий процес підготовки до Олімпійських ігор 2028 року. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

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«Було ухвалено спільне рішення не ризикувати й не провокувати рецидив травми — пропустити чемпіонат Європи, оскільки головною метою та завданням в олімпійському циклі все одно залишається саме Олімпіада».

За інформацією джерела, Юлія продовжує відновлення після травми й уже проводила тренування зі стрибків.

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Чемпіонат Європи 2026 року відбудеться в англійському Бірмінгемі з 10 по 16 серпня. Змагання в секторі для стрибків у висоту серед жінок розпочнуться 13 серпня.

Раніше українка здобула перемогу на етапі Континентального туру у Фінляндії, а перед цим зупинилася за крок від бронзи на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко).

Також українська легкоатлетка здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені, де виграла з результатом 1,99 м. Тоді срібну нагороду здобула ще одна українка — Ірина Геращенко.

Повідомлялося, що бронзова призерка Олімпіади з дзюдо Дар’я Білодід відновила тренування після двох років відсутності на змаганнях.