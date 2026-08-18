Збірна України з Mobile Legends: Bang Bang здобула путівку на Esports Nations Cup

Кваліфікація проходила з 14 до 16 серпня за системою Double Elimination.

Після стартової поразки від Казахстану українська команда опинилася в нижній сітці, де вже не мала права на помилку.

Спочатку Україна впевнено перемогла Грецію — 2:0, а потім із таким самим рахунком здолала Киргизстан. У фіналі нижньої сітки українці зустрілися з Польщею та виграли серію — 3:1. Саме ця перемога принесла збірній путівку на Esports Nations Cup.

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Основу збірної сформували гравці трьох клубів.

Троє представників Boars Gaming — Сергій «Pelmetronio» Лисогор, Владислав «GODBELIEVER» Грабченко та Антон «stonix» Драгньов — уже мають досвід спільної гри на клубному рівні.

Лисогор виступає на позиції голд-лайнера, має максимальний ранг 1032 зірки Mythical Immortal і є багаторазовим призером Surge Europe. Грабченко — переможець MEK Season 1 та срібний призер MEK Season 2.

До них приєдналися мідлайнер Minerva Fury Ігор «Sensei» Хімяк та джанглер White Army Ігор «makar0n» Макаренко.

Хімяк грає в MLBB із 2017 року, у різний час виступав за Team Falcons, посідав четверте місце на MCC Season 2 та 5−8 місце на IESF 2024. Макаренко вже має досвід виступів за національну команду України — він представляв країну на IESF WEC 2024.

Запасними гравцями стали Кирило «Pankrattt» Шинкар і Данііл «RISE» Лізон.

Тренер збірної — Віталій «FreeStyle» Бєлінський.

Фото: UESF

«Важлива перемога для національної збірної України на регіональних кваліфікаціях. Це був шлях, наповнений запеклими протистояннями і насиченим гранд-фіналом. Дякую команді за пророблену роботу», — заявив CEO UESF Андрій Грищенко.

Раніше ми писали, що збірна України з PUBG напряму вийшла до фіналу Esports Nations Cup 2026.