У четвер, 16 липня, збірна України зіграла проти Сербії у заключному матчі третього тижня Ліги націй-2026.

Читайте також: Європейська конфедерація волейболу відклала рішення щодо повернення Росії після скандального кроку FIVB

Після перемоги над Іраном (3:1) на старті третього тижня Ліги націй-2026 команда Рауля Лосано прагнула розвинути успіх у матчі проти Сербії, продовжуючи боротьбу за дебютний вихід до плей-оф турніру.

Реклама

Україна поступилася Сербії в матчі чоловічої Ліги націй із волейболу — 1:3. «Синьо-жовті» виграли перший сет, але суперник здійснив камбек і здобув вольову перемогу — 22:25.

У другій партії Сербія вирвала перемогу після рівного старту — 25:17. У третьому сеті серби знову були сильнішими — 25:21, а в заключній партії довели матч до перемоги — 25:23.

Після поразки Україна залишилася на шостому місці у турнірній таблиці Ліги націй, тоді як Сербія наблизилася на відстань однієї перемоги.

Ліга націй. Основний раунд

Сербія — Україна 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)

У матчі проти Сербії «синьо-жовті» зустрічалися з історично незручним суперником. У трьох попередніх очних поєдинках, зокрема в дебютному сезоні Ліги націй-2025, українська команда щоразу поступалася з рахунком 0:3 за сетами.

Водночас цього сезону Сербія виграла лише чотири з дев’яти матчів Ліги націй. До зустрічі з Україною команда підходила після трьох поспіль поразок, здобувши за цей відрізок лише один виграний сет.

Наступний матч Україна проведе проти Туреччини у п’ятницю, 17 липня, о 17:30.

Раніше поввідомлялось, що жіноча збірна України з волейболу обіграла Бельгію у трьох сетах у матчі Ліги націй.