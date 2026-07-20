Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до плей-оф Ліги націй.

Напередодні Україна обіграла Німеччину в чотирьох сетах і очікувала на результат протистояння між збірними Болгарії та Франції.

Французи контролювали хід матчу та впевнено виграли дві перші партії (25:21, 25:22). У третьому сеті Болгарія вела з різницею у п’ять очок, проте не змогла втримати переможний результат і поступилася (25:21). Поєдинок завершився перемогою французів — 3:0.

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Завдяки цьому збірна України зберегла сьому позицію в турнірній таблиці й уперше в історії вийшла до плей-оф.

Фото: flashscore.ua

Гравці збірної України стежили за матчем Болгарії та Франції. Волейболісти не стримали емоцій після свого історичного досягнення.

Також волейболісти заспівали легендарний український хіт у виконанні Степана Гіги — Золото Карпат.

Суперником України у чвертьфіналі Ліги націй стане збірна Польщі, яка посіла друге місце в турнірній таблиці. Матчі плей-оф чоловічої Ліги націй з волейболу розпочнуться 29 липня.

До плей-оф вийшли сім найкращих команд основного раунду та Китай, який посів останнє місце в турнірній таблиці, але зіграє в матчах на виліт на правах господаря. Додамо, що Україна дебютувала в чоловічій Лізі націй у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх уперше у 2026 році не виграла турнір зі стрибків у висоту.