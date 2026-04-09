Наступна зустріч — проти росіянки. 14-річна українська тенісистка виграла перший матч на професійному рівні

9 квітня, 16:25
Софія Белінська (Фото: ВТУ)

Софія Белінська (Фото: ВТУ)

Українка Софія Белінська тріумфально розпочала свій шлях у професійному тенісі.

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У 14 років спортсменка зіграла у першому колі ґрунтового турніру ITF W15 у Боніта-Спрінгс (США), де обіграла 17-річну переможницю кваліфікації та представницю Чехії Анну Дворачкову.

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У першому сеті Софія здолала суперницю з рахунком 6:3. Друга партія також завершилася перемогою Белінської — 6:4.

Протягом матчу українка зробила шість брейків і програла три гейми на своїй подачі.

ITF W15, Bonita Springs

Боніта-Спрінгс, США, грунт

Призовий фонд: 15,000 доларів

Софія Бєлінська (Україна) — Анна Дворачкова (Чехія) 6:4, 6:3

Українка потрапила в основну сітку турніру за юніорським рейтингом у межах програми для провідних юніорів світу. Вона не мала професійних очок.

У наступному колі Софія зіграє проти росіянки Дар'ї Єгоровою.

Зазначимо, що Белінська є другою ракеткою України серед юніорів і посідає 55 місце у світовій юніорській класифікації.

Раніше ми писали, що Олександра Олійникова емоційно відреагувала на дебютний виклик до збірної України. До складу команди, яка проведе матчі проти Польщі 10−11 квітня, також увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк та сестри Людмила і Надія Кіченок.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Теніс

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