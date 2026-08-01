«Почувалася дуже некомфортно». Кривдниця Світоліної оцінила сенсаційну перемогу над українкою

Александра Еала прокоментувала перемогу над Еліною Світоліною у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Вашингтоні .

Філіппінська тенісистка, яка була аутсайдером поєдинку, похвалила першу ракетку України та заявила, що в другому сеті їй було дуже важко.

«Гадаю, було чимало складних моментів. Початок видався цікавим — багато брейків на старті, — і я дуже рада, що змогла вийти вперед у рахунку в першому сеті. Думаю, це теж дуже допомогло.

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Я справді задоволена інтенсивністю, яку продемонструвала. Гадаю, у другому сеті Еліна змусила мене почуватися дуже некомфортно, тому я дуже рада тому, як змогла впоратися з цим тиском", — наводить слова тенісистки BTU.

Поєдинок завершився перемогою Еали за підсумками двох сетів — 6:3, 6:4.

Світоліна зазнала другої поспіль поразки від 21-річної Еали. У червні Александра з таким самим рахунком перемогла Еліну у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Берліні.

У півфіналі турніру у Вашингтоні Еала зіграє проти експершої ракетки світу Наомі Осаки. В іншому півфінальному матчі зустрінуться Джессіка Пегула та Діана Шнайдер.

Наступного тижня Еліна Світоліна візьме участь у турнірі WTA 1000 у Торонто, де отримала дев’ятий номер посіву і розпочне виступ із другого кола.

Раніше Світоліна висловилася щодо можливої участі в турнірі змішаних пар на Відкритому чемпіонаті США 2026 року.